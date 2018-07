Vild begejstring over plantefund i Nationalpark Thy

THY: - Vi er vildt begejstrede...

Sådan lyder det fra Anna Gudrun Worm, projektleder i Nationalpark Thy, efter den meget sjældne plante er "genfundet" i Nationalpark Thy - et halv århundrede efter planten sidst blev set i området.

Fundet skete i forbindelse med forskningsundersøgelser nord for Lodbjerg Fyr.

- Lidt af et super fund

- Jeg fandt grenet star under mit arbejde med at rode klitlavningerne igennem. Den er aldrig tidligere fundet i området, så det er lidt af et super fund, fortæller den heldige finder, Nikolaj Voldum Ahlburg, specialestuderende ved Århus Universitet. Planten er verificeret af Peter Wind og Anders Barfod fra Århus Universitet.

Grenet star, med det latinske navn Carex chordorrhiza, er trods flere eftersøgninger er grenet star ikke set i Thy siden i 1961, hvor den blev fundet i Hanstholm Vildtreservat.

Kun to steder i Danmark

Ifølge Atlas Flora Danica har arten kun to kendte voksesteder i Danmark, begge på Sjælland. Det sidst kendte voksested i Jylland var i Skjern Å Enge, hvor den sidst er set i 1976.

Fundet af grenet star i Nationalpark Thy er vigtigt, simpelthen fordi den er her, siger Anna Worm.

Fantastisk, fordi....

- Grenet star er skøn med sin særprægede, trekantede stængel, men planten har som sådan ingen speciel nytteværdi. Den har ingen smuk blomst og redder ingen truede dyrearter, men den er bare sej, fordi den er! I den her verden, hvor så mange arter uddør, er det fantastisk og bemærkelsesværdigt med sådan en naturmæssig succeshistorie, siger hun.

Ser ikke ud af meget

Planten er lille og ser ikke ud af meget. Den er 10 - 30 centimeter høj og blomstrer i juni til juli. Den vokser på næringsfattig, våd tørvebund.

Mange star-arter er sjældne og truede, da deres voksester er blevet drænet og indvundet til landbrugsarealer eller er groet til i træer.

Nationalpark Thy arbejder for at genoprette de våde klitlavninger, der netop er hjemsted for mange truede arter.