Vild flugt fra politiet: Påkørte to politibiler

VENDSYSSEL: En 26-årig mand gjorde alt for at stikke af fra politiet, efter han var blevet opdaget under et tyveri på en byggeplads.

Det resulterede i en vild biljagt, hvor manden, der var narkopåvirket, påkørte to politibiler og var ved at køre en politibetjent ned.

Det kostede torsdag seks måneders fængsel samt en såkaldt udvisningsadvarsel, oplyser anklager Torben Kaufmann.

Forsøgte at ramme betjent

Biljagten fandt sted 12. juni omkring klokken 22. Kort forinden havde vidner opdaget, at den 26-årige var i gang med at stjæle fra en byggeplads. De fik tilkaldt en vagt, men den 26-årige stak af, da vagten ankom til stedet.

Vagten havde dog noteret nummerpladen på den 26-årige bil, og han blev opdaget på en pendlerplads ved Brønderslev af en civil betjent.

Da betjenten ville gå hen til den 26-årige for at standse ham, trådte den 26-årige på speederen, og betjenten måtte springe til side for at undgå at blive ramt, fortæller Torben Kaufmann.

Ramte to politibiler

Det blev startskuddet til en vild biljagt - først på motorvej E39, hvor den 26-årige i høj fart kørte ind i siden på en patruljebil.

Biljagten fortsatte herefter ad Luneborgvej ved Tylstrup, hvor en anden politibil forsøgte at standse manden. Men igen kørte den 26-årige mand ind i siden på patruljebilen.

Denne gang mistede han dog selv herredømmet over bilen og kørte galt, hvorefter han blev anholdt, fortæller Torben Kaufmann.

Ingen kom til skade under biljagten.

Nægtede sig skyldig

I Retten i Aalborg erkendte den 26-årige, at han forsøgte at stikke af fra politiet, fordi han havde nogle verserende sager hos ordensmagten.

Men han nægtede, at han havde kørt ind i politibilerne med vilje. I stedet forklarede han, at det var et uheld, fortæller Torben Kaufmann.

Den 26-årige valgte dog at modtage dommen.