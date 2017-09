Vild med Dans: Komiker græd og græd efter hun røg ud

UNDERHOLDNING: Allerede inden afgørelsen faldt fredag aften, måtte komikeren Ane Høgsberg - der sammen med sin partner Esbern Syhler-Hansen var i omdans mod kokken Dak Ladaporn og Thomas Evers Poulsen - opgive at holde tårerne tilbage.

Da det stod klart at fredagens tango blev den sidste for komikerens vedkommende, brød hun ud i gråd. Og hun er ikke sikker på, at gråden stopper lige foreløbig.

- Tårer er det, der kommer til at fylde de næste par dage, og nok ikke meget mere end det, sagde komikeren efter showet.

- Så skal jeg jo i gang med noget comedy igen, og jeg skal se min kæreste, men det er også det eneste, siger hun.

Selvom det sluttede brat efter kun to danse, har hun trods alt haft en positiv oplevelse.

- Det har været godt og dejligt, og det håber jeg også er kommet til udtryk. Jeg har nydt det rigtig meget, fortæller hun.

/ritzau/FOKUS