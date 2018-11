Vild med dans-vinder dansede sig til sejr på forstuvet fod

HORSENS: Siden han i slutningen af august blev præsenteret som nydanser i TV2's populære program "Vild med dans", har den stået på hård træning for skuespilleren Simon Stenspil.

Belønningen fik han fredag aften i Forum Horsens, hvor han sammen med sin partner, danserinden Asta Bjórk Ivarsdottir, blev udråbt som vinder af konkurrencen.

Men det var ikke uden en pris, for i ugens løb har skuespilleren pådraget sig en skade.

- Jeg har en rigtig fin forstuvet ankel, der er tapet godt op. Det gør bare ondt, derudover er det ikke noget.

- Men når der er så meget adrenalin, der pumper rundt i kroppen, kan man ikke mærke noget. Så lige nu kan jeg ikke mærke den, men det kan jeg måske senere eller i morgen, siger Simon Stenspil.

Ifølge Asta Bjórk Ivarsdottir har parret arbejdet stenhårdt.

- Vi er blevet presset til vores grænse flere gange, vi har stået 12-13 timer i døgnet i en kælder efter lige at have mødt hinanden og med en deadline hængende konstant over hovedet, siger hun.

I parrets freestyledans lavede Simon Stenspil flere akrobatiske spring, og det var dem, der kostede skaden, fortæller han.

- Jeg kunne dem (springene, red.) for rigtig mange år siden, så da jeg endelig havde muligheden for at øve dem igen, så tænkte jeg, at det ville jeg. Og det har jeg brugt rigtig mange timer på den seneste uge, fortæller han.

Dog har skaden på intet tidspunkt været så alvorlig, at han har overvejet at forlade showet.

- Nej, så slemt har det heller ikke været. Men hvor der handles, der spildes.

I finalen var han oppe mod skuespillerinden Molly Egelind og hendes partner, Mads Vad. De var fra starten af sæsonen udråbt som favoritter af bookmakerne. Men publikum havde altså en anden yndling.

Asta Bjórk Ivarsdottir skriver sig ind i Vild med dans-historien som en af de eneste professionelle dansere i Danmark, der har formået at vinde finalen i den første sæson, hun er med.

- Det har været en kæmpe opgave som 20-årig, men jeg føler virkelig, at jeg er vokset med den. Jeg er blevet stærkere som person, siger hun.

Asta Bjórk Ivarsdottir vil ikke afvise, at hun vil være med en anden gang, hvis det skulle blive aktuelt.

- Det kan godt tænkes. Man ved jo aldrig, hvor man er om et år.

