Vild opgave: 18 paller forloren skildpadde skal da ikke gå til spilde

AALBORG: "Kan I bruge godt 18 paller forloren skildpadde? Det er over 5000 dåser".

Det spørgsmål blev Nordjysk Fødevareoverskud i Aalborg mødt med for nyligt.

Organisationen indsamler overskudsmad og giver det videre til hjælpeorganisationer, væresteder, asylcentre og udsatte borgere. Desuden drives et lager på Troensevej i Aalborg Øst, hvor enkeltpersoner og familier, der har svært ved at få pengene til at slå til, kan få fyldt poserne med madvarer.

Men 18 paller forloren hare? Ja, faktisk 18 en halv palle eller i alt 5328 dåser?

- Vi har før fået temmelig mange varer sådan lige pludseligt. Da der var DGI Landsstævne i Aalborg sidste år, fik vi 19 tons på en uge. Og det stod vi med alene med det. Men jeg kunne godt se, at vi slet ikke har plads til 18 en halv palle forloren skildpadde, fortæller Bente Schjødt. Hun er initiativtager til og daglig leder hos Nordjysk Fødevareoverskud.

Tilbuddet kom fra Tulip i Vejle, og Bente Schjødts første tanke var blot at aftage nogle af de mange dåser.

- Men så tænkte jeg, at jeg jo også kunne sætte mig selv i sving og prøve at få dem fordelt. Og vi har jo et netværk og kender andre rundt om i landet, der også distribuerer overskudsmad. Så et opslag på Facebook gjorde, at vi fik temmelig mange henvendelser, og nu er de så fordelt, fortæller Bente Schjødt.

Således vil de mange paller forloren hare ikke ende som madspild men blive fragtet rundt til forskellige organisationer i Jylland og på Sjælland i den kommende uge.

Der er tale om en fejlproduktion, hvilken dog ikke skal misforstås. Maden fejler ikke noget, og der er et år til udløbsdatoen. Nordjysk Fødevareoverskud aftager selv fire en halv palle, hvoraf én sendes videre til Stop Spild Lokalt i Hjørring.