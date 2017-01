KØBENHAVN: Den norske ungdomsserie Skam har gået sin sejrsgang verden over, og nu har den populære serie, hvor vi følger en håndfuld gymnasieelever i Oslo, slået en helt særlig rekord ved DR.

Første episode af første sæson er nemlig det mest sete på DR TV - nogensinde. Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Afsnittet, hvor vi møder Eva, Jonas, Isak og alle de andre for første gang, er nemlig blevet set hele 560.000 gange på DR TV.

Dermed overhaler afsnittet det første afsnit af den også superpopulære dokumentarserie Prinsesser fra Blokken, som er blevet set 505.000 gange på DR TV.

Tidligere var det muligt at se Skam online på hjemmesiden til DR’s norske pendant, NRK.

Men det blev der tidligere på måneden sat en stopper for efter en juridisk disputs mellem NRK og IFPI Norge, som er foreningen for de internationale pladeselskaber og er en af musikbranchens rettighedsorganisationer.

Årsagen var, at IFPI Norge ikke mente, at ophavsmændene til de sange, der blev brugt i Skam, fik tilstrækkelige royalties for det musik, der er med i den populære serie.

- NRK har ret til at publicere indholdet (af Skam, red.) til nordmænd i Norge og i udlandet, og pladebranchen reagerer nu på, at for mange andre ser det, uden at NRK har betalt for internationale visningsrettigheder, sagde advokat Kari Anne Lang-Ree dengang til tv-stationens hjemmeside.

/ritzau/FOKUS