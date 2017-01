HELE LANDET: Zalando slog sin status som Europas største tøjforretning på internettet fast i fjerde kvartal sidste år, hvor man for første gang rundede en milliard euro i omsætning.

Faktisk blev der solgt tøj for lige knap 1,1 milliard euro (8,2 milliarder kroner).

Den tyske internetgigant har tirsdag offentliggjort nye salgstal, og de peger på en årsomsætning på godt 3,6 milliarder euro, svarende til knap 27 milliarder kroner.

Zalando sælger tøj til kunder i hele Europa, og i år vil man arbejde på at servicere sine skandinaviske kunder endnu bedre.

Hastig udvikling i Norden

Selskabet fortæller, at man i løbet af i år åbner et nyt satellitlager i Sverige i lighed med dem, man allerede driver i Italien og Spanien.

- Det nordiske e-handelsmarked udvikler sig hastigt, og vi ser et stort potentiale i at forsøge at udvide vores tilbud i regionen.

- Lageret skal betjene vores nordiske kunder ved at forkorte leveringstiden og forbedre kundeoplevelsen.

- Samtidig vil vi fortsætte med at investere i det nordiske marked ved at udvide sortimentet af lokale mærker, hedder det i en pressemeddelelse.

Zalando forventer at opnå et resultat før skat i 2016 på mindst 200 millioner euro, svarende til knap 1,5 milliarder kroner.

Det endelige resultat kendes dog først, når årsregnskabet præsenteres 1. marts.

/ritzau/