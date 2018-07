Vildsund Marked: Varmen kræver sine forbehold

VILSUND: Årets Vildsund Marked er for alvor skudt i gang, og årets udgave byder på rekordhøje temperaturer, og hvad det medfører af tørt, gult græs og afbrændingsforbud.

Og så er der jo det, det hele egentlig handler - eller handlede - om: Dyrene - og i særdeleshed hestene.

Flere gæster har på forhånd været nervøse for dyrene i den bagende sommerhede, men blandt sælgerne er man mere rolige.

Susanne og Kaj Nielsen var i sidste uge på Vorbasse Marked, og nu gælder det altså Vilsund. De mener ikke, at deres dyr døjer med varmen.

- Vi giver dem jo vand og hø, og det samme gælder kaninerne. De skal jo behandles som når de er derhjemme. Dyrlægen har også lige været her, og der var ingen problemer. Vi har jo godt set, at der var en dame, der havde skrevet at dyrene havde det dårligt på Vorbasse - men det er simpelthen en and, siger Susanne Nielsen.

Længere nede i rækken af hestesælgere står Uffe Søndergaard fra Sejerslev med to af de seks heste, han har med på markedet.

- Det er jo varmt for dyrene. Derfor var jeg her allerede søndag for at mærke min plads af. Her bliver der nemlig hurtigt skygge. Jeg ved godt, at de ellers står i bagende sol. Der er jo nogen, der er her i fire dage, og så er det hårdt. Selvfølgelig er de vant til at stå ude på markerne, men der har de forhåbentlig mulighed for at gå i skygge. Den kan de jo ikke altid her, når de er bundet op. Så jeg har taget mine forbehold, og det synes jeg er vigtigt, siger han.