Vildsvin går amok og sårer fire personer

HEIDE: Den lille tyske by Heide fik fredag besøg af to aggressive vildsvin.

Dyrene hærgede byens centrum, hvor de sårede fire personer og endda brød ind i en bank.

Kunder og ansatte i banken Sparkasse skyndte sig i sikkerhed ved at flygte gennem vinduerne og ned ad stiger, som brandmænd hejste op, imens det ene af vildsvinene brasede gennem lokalet.

Det rapporterer det tyske medie Bild.

Bankbestyreren fik skader på begge sine ben. Og mediet NDR beretter, at en mand angiveligt har fået en finger delvist bidt af, skriver nyhedsbureauet AP.

Mens politiet kæmpede for at få styr på situationen, blev borgerne i den centrale del af Heide opfordret til at blive indenfor.

Til sidst blev en lokal jæger tilkaldt. Det lykkedes ham at skyde det ene af svinene. Der var ifølge Bild tale om en 70 kilo tung, broget vildorne på to år.

Dyrene er muligvis kommet på afveje i forbindelse med majshøsten, tilføjer mediet.

Senere forlod det andet vildsvin, der ifølge Bild er en so, byen af sig selv.

Heide ligger cirka 100 kilometer syd for Tønder.

/ritzau/dpa