Vildt lift: Seks mænd faldt af lad på varebil

VOERSÅ: Det blev til et vildt lift, en gruppe unge mænd fik i juli sidste år, da de satte sig op på ladet af en varebil. Chaufføren trådte lidt for hårdt på speederen i et sving, og så faldt seks mænd af ladet, mens chaufføren kørte videre.

Det oplyser anklager Lotte Nielsen.

I denne uge blev den 22-årige fører af varebilen så fundet skyldig i flere færdselslovsforseelser samt for at have kørt fra personer, der var kommet til skade.

Beslag manglede

Episoden fandt sted 22. juli sidste år, hvor en gruppe mænd havde været på kanotur. De var gået i land ved Voerså, og her mødte de den 22-årige i varebilen. De spurgte, om de kunne få et lift ind til Voerså, og da den 22-årig sagde ja, hoppede 10 mænd op på ladet.

Hvad de ikke vidste var, at der manglede et beslag på den ene side på ladet, og da den 22-årig gav gas i et venstresving, faldt siden af bilen - og de seks mænd, der lænede sig op af siden, faldt med, forklarer Lotte Nielsen.

Den 22-årig fortsatte dog kørslen, og det var først da de resterende mænd på ladet blev sat af og løb tilbage til kammeraterne, der var faldet overbord, at der blev tilkaldt en ambulance.

To af mændene kom lettere til skade ved uheldet, oplyser anklageren.

Nægtede sig skyldig

I Retten i Hjørring erkendte den 22-årige, at han kørte bilen med de 10 mænd på ladet, og han erkendte sådan set også, at han kørte videre, efter nogle af mændene var faldet af.

Men han nægtede sig skyldig i anklagerne mod ham, fordi han ikke mente, at han havde kørt uforsvarligt, og derudover troede han ikke, at der var sket noget, da mændene faldt af, fortæller Lotte Nielsen.

Retten har endnu ikke fastsat en straf for den 22-årige.