NORDJYLLAND: En fyreseddel. Det var, hvad svinepasser Talis Sneiders fra Letland fik, da han spurgte sin danske arbejdsgiver om, hvorvidt han ville få løn under barsel.

- Jeg blev virkelig ked af det. Jeg tænkte over vores liv, og hvad vi skulle gøre. Det var meget stressende, og jeg kunne ikke spise noget, siger Talis Sneiders til Fagbladet 3F.

39-årige Talis Sneiders har arbejdet på samme gård i Nordjylland siden 2005. 1. august 2016 begyndte han at arbejde for landmand Boe Jørgensen, der havde overtaget driften på gåden.

Talis Sneiders oplyser, at hans nye arbejdsgiver allerede under deres første møde i juli 2016 spurgte, om østarbejderen havde børn. Talis Sneiders fortæller, at han svarede nej og derefter oplyste, at hans hustru var gravid.

Midt i december spurgte fodermesteren sin arbejdsgiver om, hvem der skulle betale løn under hans barsel. Ifølge Talis Sneiders svarede arbejdsgiveren, at han ikke ville betale, hvis det ikke stod i kontrakten, at han skulle.

Talis Sneiders fagforening, 3F Midtfjord, opfordrede ham til på ny at snakke med arbejdsgiveren og høre, hvorfor landmanden ikke ville betale løn under barsel. Da Talis Sneiders atter spurgte sin arbejdsgiver om løn under barsel, blev arbejdsgiveren ifølge østarbejderen "rigtig sur". Landmanden råbte af ham, oplyser 3F’eren.

- Senere samme aften siger Boe til mig, at når jeg har boet i Danmark i 11 år, så burde jeg kende alt til barselsreglerne. Jeg svarer, at det er mit første barn, og derfor kender jeg intet til disse regler, siger Talis Sneiders.

I opsigelsen dateret 30. december 2016 skrev arbejdsgiveren følgende om årsagen til fyringen af Talis Sneiders:

"På grund af konstruktionsændringer i virksomheden må jeg meddele dig, at der desværre ikke blev en plads til dig."

Fyringen fik 3F Midtfjord til hurtigt at rejse en sag mod landmanden for brud på ligebehandlingsloven. Sagen endte med et forlig - og 120.000 kroner i godtgørelse til Talis Sneiders.

- Jeg synes, at vores medlem har fået en fræk og utrolig dårlig behandling af arbejdsgiveren. At arbejdsgiveren hurtigt vælger at indgå et forlig og betale en godtgørelse på 120.000 kroner, ser jeg som et udtryk for, at arbejdsgiveren godt ved, at han har dummet sig, siger Niels Sørensen, faglig medarbejder hos 3F Midtfjord

Landmand Boe Jørgensen gør opmærksom på, at fodermesteren ikke havde krav på betaling under barsel ifølge sin ansættelseskontrakt. Og at han ikke har nægtet sin tidligere medarbejder at holde barsel.

- Det er ikke noget med dårlig behandling. Arbejdsgivere i Danmark er ikke forpligtiget til at betale barsel. Det har han selv skrevet under på. Han er en voksen mand, siger Boe Jørgensen til Fagbladet 3F.

Landmanden forklarer, at han havde fyret en af sine andre medarbejdere, hvis han havde kendt til de danske regler om barsel.

- Fælden klapper. Han ville ikke tilbage og arbejde ved mig, og så måtte jeg bare betale. Den danske lovgivning er fuldstændig rådden, siger Boe Jørgensen.