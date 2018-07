Ville tale fulderik til ro: Brækkede armen

ØSTERVRÅ: En mandlig indbygger i Østervrå måtte sent lørdag aften sande, at det kan gå galt, hvis man forsøger at tale en fulderik til ro.

Den fulde mand, der ifølge vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi, formentlig er i 30’erne, skubbede nemlig til borgeren fra Østervrå, der faldt så uheldigt, at han brækkede armen.

- Vi fik alarmen om den fulde mand, der var gået mere eller mindre amok, kort før klokken 22, og vi måtte ved 23-tiden skride til anholdelse af den særdeles berusede polak, da han ikke ville falde til ro og hverken ville sige navn, alder eller adresse. Vores betjente på stedet kunne heller ikke forstå ham, forklarer vagtchefen.

Manden nåede også under bataljerne på Hjørringvej i Østervrå at smadre ruden på en bil.

Den stærkt berusede mand blev anbragt i detentionen, og når han har sovet rusen ud, skal han afhøres om sin uheldige optræden, ligesom han vil blive sigtet for vold, hærværk og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.