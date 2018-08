Ville tørre forruden af: Bilist torpederede modkørende bil

ØSTERILD/KLØV: Vejret har ændret sig, og det kan give duggede forruder, når man skal have gang i bilen om morgenen.

Og det var de duggede ruder, der søndag morgen ved 05-tiden var årsag til, at en 34-årig mand fra Frøstup kørte ind i en modkørende bil på Aalborgvej tæt ved Kløv.

- Under kørslen ville han tørre forruden fri for dug. I stedet får bilens højre hjul fat i rabatten, og så begår han en klassisk fejl. For da han kommer ud i rabatten, hiver han for hårdt for at få bilen op igen. Da begge fordæk får fat i asfalten, kører bilen hen i modsatte vognbane, fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

I modsatkørende vognbane kom en 34-årig mand fra Thisted kørende. De to biler stødte voldsomt sammen.

- Den 34-årige fra Thisted blev efterfølgende kørt til sygehuset med nakkesmerter, mens den 34-årige fra Frøstrup umiddelbart havde mindre kvæstelser på benene, siger vagtchefen og tilføjer, at begge parter kan have skader, han ikke er bekendt med.

Jens Claumarch fortæller, at man, ifald man som den 34-årige fra Frøstrup kommer i en situation som ovenfor beskrevet, stille og roligt skal fortsætte med hjulene i rabatten.

Man skal lade farten løbe af, og så køre ad en sidevej eller lignende, hvis sådan en kommer. Man må under ingen omstændigheder rykke i rattet, speede op og forsøge at komme op på asfalten.

Vagtchefen oplyser desuden, at den 34-årige mand fra Frøstrup som følge af sin uopmærksomhed i forbindelse med aftørring af den duggede rude formentlig kan se frem til en bøde for overtrædelse af færdselsloven.