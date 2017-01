AALBORG: Det gik helt galt for en VVS’er, da han fredag kort før klokken 17 brugte en gasbrænder til at opvarme nogle frosne vandrør i en etageejendom i Danmarksgade, Aalborg.

- Her kom han til at antænde etageadskillelsen, som er lavet af træ, og det var ved at give en kraftigt brandudvikling, oplyser indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Til gengæld udførte VVS’eren så det, indsatslederen betegner som en snarrådig indsats:

- Han fyrede en pulverslukker af, og på den måde blev ilden holdt i ave, indtil vi nåede frem, fortæller Søren Korsgaard.

Ilden blev hurtigt slukket, men beredskabet måtte brække gulvet op i et køkken, og lejligheden er skadet af røg og pulveret fra pulverslukkeren.

- Beboerne i ejendommen var selv kommet ud, da vi nåede frem. Så der var ikke umiddelbart nogen i fare. Men det var godt, at han formåede at dæmpe ilden, for det er en gammel bygning, og ilden kunne have fået godt fat, siger indsatslederen.