Vindmøllefirma skal finde årsag til brand

ØSTERILD: Lørdag var dagen derpå for firmaet MHI Vestas Offshore Wind, der har opstillet den 140 meter høje testvindmølle, som fredag aften brændte i Testcenter Østerild.

Pressetalsmand Michael Morris fortæller, at firmaet er ved at samle et hold af eksperter, som skal forsøge at klarlægge, hvordan branden kunne opstå.

- Så snart det er sikkert, vil brandårsagen blive undersøgt, men vi har endnu ikke en tidsplan for, hvornår det kan ske, siger Michael Morris.

Andre medier har skrevet, at vindmøllen netop var blevet opdateret, da der opstod brand i tårnhuset. Det kalder Michael Morris "spekulationer", som firmaet ikke vil kommentere nærmere her og nu.

- Vi skal have undersøgt møllen nærmere, og alt vil være gætterier, før det er sket, siger Michael Morris.

Han kan ikke sige noget om, hvornår undersøgelserne kan finde sted. Han har heller ingen oplysninger om, hvorvidt møllens godt 80 meter lange vinger blev alvorligt skadet af branden.

Her og nu vil han til gengæld gerne sige, at firmaet er utrolig glad for, at ingen kom til skade i forbindelse med branden. Han rettet også en tak til Nordjyllands Beredskab, som rykkede hurtigt ud fredag aften og fik afspærret området.

Fra beredskabet siger indsatsleder Lars Bjørndal, at den videre indsats er overgået til firmaet bag testmøllen. Herunder også en vurdering af, hvornår det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå op i vindmøllen til tårnhuset, ligesom firmaet skal sørge for at opretholde afspærringen af området.

I øvrigt måtte brandfolkene lade ilden gå ud af sig selv, da beredskabets slukningsudstyr ikke kan nå op i 140 meters højde. Det var heller ikke forsvarligt at sende røgdykkere op i testmøllen. Ved midnatstid fredag kunne der ikke længere ses flammer fra tårnhuset.

På grund af blæst kan der stadig falde løse dele ned fra tårnhuset. Midt- og Vestjyllands Politi advarer på det kraftigste folk mod at bevæge sig inden for afspærringen.