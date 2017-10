Vindmøller: Prispres får Siemens til at bide i det sure æble

DANMARK: Priserne på vindmøller er under pres. Det fik fredag Vestas’ konkurrent Siemens Gamesa til at skuffe sine aktionærer med en besked om, at man ikke har kunnet levere de lovede overskud.

Tidligere har Siemens Gamesa lagt op til, at regnskabsåret 2016/17 skulle byde på et driftsresultat på 900 millioner euro, men nu lyder forventningen på 790 millioner euro. Et fald på 820 millioner kroner.

- Den nuværende markedssituation og prispres har resulteret i nedskrivningen af værdien af visse lagre, skriver Siemens Gamesa i meddelelsen.

Det fulde regnskab bliver leveret 6. november.

Det er endnu et tegn på det prispres, som Vestas indtil nu har holdt nogenlunde fra døren. Det vurderer Sydbank i en kommentar mandag morgen.

- Det er naivt at forvente, at Vestas-investorerne ignorerer Siemens Gamesas problemer fuldstændig. De udspringer af et hårdt konkurrencepres i industrien.

- Et konkurrencepres, som har sænket indtjeningskraften hos Vestas’ konkurrenter igennem de seneste kvartaler, men som Vestas hidtil har kunnet absorbere igennem meget konkurrencedygtige produkter, høj ordreindgang og volumen og fortsatte effektiviseringer, skriver Sydbank i en kommentar.

Spørgsmålet er, om Vestas kan blive ved med at holde effekten af prispresset i branchen for døren, eller om også det danske erhvervsikons resultater vil blive ramt.

- Siemens Gamesa-nedjusteringen er klart endnu en negativ observation, men den er også meget selskabsspecifik.

- Selv om Vestas naturligvis også mærker konkurrencepresset, efterlader Siemens Gamesas nedjustering os med indtrykket af, at Vestas formentlig langt fra er så hårdt ramt, skriver Sydbank fortrøstningsfuldt.

Vestas er verdens største producent af vindmøller og omsatte i første halvår 2017 for 29,9 milliarder kroner.

Siemens Gamesa er resultatet af, at de tyske industrikonglomerat Siemens og den spansk vindmølleproducent Gamesa slog pjalterne sammen i starten af 2017.

Det har skabt verdens fjerdestørste producent af vindmøller i Siemens Gamesa.

/ritzau/