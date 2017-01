Far og søn tror på fiskeriets fremtid

Lars Christian Lilleholt siger, at han ikke skal drøfte sagen om Niels Holck med sin indiske kollega under det kommende besøg.

Efterfølgende forsøgte den indiske stat at få Niels Holck udleveret til strafforfølgelse.

Han var i 1995 med til at kaste våben ned til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen.

Der er tidligere blevet spekuleret i, om den stagnerende eksport kan have en sammenhæng med sagen om danskeren Niels Holck.

- Det handler om at synliggøre danske løsninger inden for grøn energi, søfart og fødevarer, siger Lars Christian Lilleholt.

Danmark vil bruge messen til at udstille tre kernekompetencer.

Messen åbnes af den indiske premierminister, Narendra Modi. Lilleholt skal under besøget mødes med den indiske energiminister.

- Danmark er et af 12 partnerlande, som er inviteret til at deltage i messen, siger Lars Christian Lilleholt.

Her skal ministeren og lederne af 22 danske virksomheder deltage i landets største erhvervsmesse.

Han står i spidsen for en dansk erhvervsdelegation, der i denne uge rejser til den indiske delstat Gujaret.

- Vores vurdering er, at vi kan løfte eksporten fra 10 milliarder kroner til 15-16 milliarder kroner inden for de næste fire til fem år, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Det skal et dansk erhvervsfremstød nu forsøge at rette op på.

KØBENHAVN: Indien er verdens største demokrati med et befolkningstal på svimlende 1,3 milliarder mennesker.

