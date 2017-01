Skandalesag: Sydkorea presser på for udlevering

Gaarde: Unfair at måle Wieghorst efter fem kampe

Atter lys over Øster Brønderslev

Lars Henriksen forventer, at den stærke vind først helt har lagt sig onsdag formiddag.

- Selvfølgelig skal man passe på, hvis det blæser så meget, at der ikke falder ting ned i hovedet på en.

Det er ifølge Lars Henriksen en god idé at tænke sig om en ekstra gang, når man bevæger sig udenfor i blæsevejret.

Den stærke blæst kommer som følge af, at et lavtryk bevæger sig fra Norskehavet mod sydøst.

Tirsdag aften ser ud til at blive præget af kraftigt blæsevejr. Flere steder kan vinden nå stormstyrke

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies