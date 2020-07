Vindueskiggeri: Se læsernes billeder

Konkurrenceregler Send et billede af emnet ”Yndlingssted” med en forklaring eller historie, der knytter sig til motivet. HUSK navn og adresse, inden du trykker på send. I hvert fald, hvis billedet skal med i avisen eller på nordjyske.dk Gevinsten er to biografbilletter. Adressen er: kram@nordjyske.dk Billederne skal være os i hænde senest torsdag 23. juli kl. 10. VIS MERE

Vindueskiggeri har måske en lidt kedelig klang, men ofte passerer man et vindue, hvor det er tydeligt, at beboerne gerne vil have, at man lægger mærke til det, de har sat frem i vinduet - eller måske malet på glasset.

Og i øvrigt er vinduer jo så genialt indrettet, at man kan kigge igennem dem begge veje. Så hvem er det lige, der belurer hvem?

Hvorom alt er: Ugens emne har virkelig inspireret jer, kære læsere, til sjove, fantasifulde, rørende og tankevækkende billeder af, hvad og hvordan der kan iagttages, når man går og kigger på eller igennem vinduer.

Og selvom vejret ind imellem godt kan bringe en i tvivl, så er det jo ferietid. Tiden hvor vi for en gangs skyld har tid og mulighed for at gøre lidt mere af det, vi i virkeligheden gerne vil, og opholde os de steder, vi holder mest af. Netop det, ”yndlingssted” er næste uges emne. God fornøjelse med kameraet.

Reglerne fremgår af faktaboksen øverst på siden.

Ugens vinder af to biografbilletter er:

Hanne Nørhave, Hjallerup.