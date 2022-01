Vingegaard bliver kåret som årets mandlige cykelrytter

KØBENHAVN:Jonas Vingegaard kan kalde sig årets mandlige cykelrytter i 2021.

Det står klart efter torsdagens kåring, hvor Jonas Vingegaard, som er på træningslejr i Spanien, fik overrakt nyheden af Danmarks Cykle Union (DCU) over et møde online.

- Det er fantastisk, det er en kæmpe ære at blive kåret som årets cykelrytter, specielt i så stærkt et felt. Der er mange sejre, olympiske medaljer og verdensmestre.

- Så det er kæmpestort, at det så lige er mig, der løber med den titel. Det er jeg virkelig beæret over, siger Jonas Vingegaard.

Når han kigger tilbage på bedrifterne i 2021, står Touren som et af højdepunkterne. Især da han kørte fra Tadej Pogacar, den samlede vinder, på det legendariske bjerg Mont Ventoux.

- Det er jo nok Tour de France og specielt på Mont Ventoux. Det var jo nok ligesom højdepunktet, hvor jeg kunne sætte Pogacar, men generelt synes jeg bare, hele sæsonen har været sindssygt god.

- Det var ligesom om, alt bare spillede sidste år, lyder det fra Jonas Vingegaard.

Han vandt prisen foran Kasper Asgreen, Magnus Cort, Michael Valgren, baneduoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen samt det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb, der også var nominerede til prisen.

DCU-formand Henrik Jess Jensen, der fungerer som formand for juryen, kalder prisen den største hæder, en rytter kan opnå i dansk cykelsport.

- Når selv en OL-guldmedalje eller et verdensmesterskab ikke er en garanti for at blive kåret til årets rytter bliver jeg ganske enkelt benovet over, hvor store og gentagne resultater der leveres i dansk cykelsport.

- Det er noget helt særligt, vi oplever i disse år, mener Henrik Jess Jensen.

Hvert år kårer DCU årets cykelrytter. En nedsat jury vælger de nominerede, og afstemningen baseres på stemmer fra licenshavende ryttere under DCU.

Den traditionsrige kåring er blevet uddelt siden 1976. Fra 1976 til 2020 indgik mandlige og kvindelige cykelryttere i den samme afstemning, mens prisen fra og med 2021 er deles i to.

Søren Kragh Andersen blev kåret som årets cykelrytter i 2020.

Vinderen af prisen som årets kvindelige rytter i 2021 afsløres senere i januar.

