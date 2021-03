Vingegaard sørger for dansk etapesejr i Italien

CYKLING:Man kan nærmest ikke nå at få armene ned efter den ene danske cykeltriumf, før den næste sikres af en landsmand.

Onsdag var det Jumbo-Vismas danske bjergrytter, Jonas Vingegaard, som tog en flot sejr på 2. etape af Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Det sker blot to dage efter, at landsmanden Andreas Kron fra Lotto Soudal vandt første etape af Catalonien Rundt og kørte sig i førertrøjen.

24-årige Vingegaard sad med de bedste gennem hele den kuperede etape over 163 kilometer, og i afslutningen viste han sig som den stærkeste og klogeste.

Han drønede først over målstregen på toppen af stigningen i Sogliano al Rubicone foran Ineos-rytteren Iván Ramiro Sosa, som blev nummer to.

Australieren Nick Schultz kom ind på tredjepladsen nogle meter efter de to forreste, som fik trådt sig lidt fri på de sidste meter op mod målstregen.

Det er Vingegaards anden etapesejr i år, efter at han i slutningen af februar vandt en bjergetape i World Tour-løbet UAE Tour.

Han viste sig for første gang virkelig frem på den store scene, da han leverede et imponerende stykke arbejde for Primoz Roglic i sidste års Vuelta a España, hvor sloveneren forsvarede sin triumf fra 2019.

Selv blev danskeren samlet nummer 46 i klassementet.

I 2019 vandt Vingegaard en etape i Polen Rundt, mens han blev samlet nummer to i PostNord Danmark Rundt.

De danske landevejsryttere har fået en fantastisk indledning på 2021, som har budt på flere store sejre.

Mellem Vingegaards triumf i UAE Tour og hans sejr onsdag, har Mads Pedersen vundet Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Magnus Cort en etape i Paris-Nice, Mads Würtz Schmidt en etape i Tirreno Adriatico og altså Andreas Kron åbningsetapen i Catalonien Rundt.

/ritzau/