Vink farvel til din ferie hvis du rammes af konflikten

DANMARK: Hvis man er offentligt ansat og har købt en charterferie eller flybilletter til en forlænget weekend i april eller maj, så er der ekstra god grund til at håbe på en snarlig løsning på de sammenbrudte overenskomstforhandlinger.

Hvis det ender med strejke eller lockout, må man nemlig aflyse sin planlagte ferie, uanset om billetten er købt og betalt.

Og det er langt fra sikkert, at der er hjælp at hente, selv om man har en rejseforsikring, må flere kunder sande.

- Vi har kunder, som er bekymrede, og som ringer til os og gerne vil høre, hvordan deres afbestillingsforsikring dækker i den forbindelse, siger Pia Holm Steffensen, privatdirektør i forsikringsselskabet Alm. Brand, hvor i alt 115.000 har en rejseforsikring.

- Situationen er sådan, at i den aftale, vi har indgået med vores kunder, er der ikke dækning i forbindelse med en konflikt. Uanset om det er en strejke eller lockout. Det er standard i branchen, siger hun.

Historisk storkonflikt

De ansatte i kommuner, regioner og staten risikerer at blive kastet ud i historisk storkonflikt, efter forhandlingerne om nye løn- og arbejdsvilkår er brudt sammen.

Parterne skal forsøge at blive enige i Forligsinstitutionen. Fagforeningerne har samtidig varslet strejke fra 4. april for op mod 80.000 ansatte.

Arbejdsgiverne har svaret igen med at varsle en omfattende lockout for op mod 440.000 ansatte, der reelt vil lægge det offentlige Danmark ned, når man ser bort fra for eksempel livsvigtig behandling i sundhedsvæsnet. Lockouten er varslet fra 10. april.

Forligsmanden kan vælge at udskyde en konflikt i to gange 14 dage, hvorefter den kan bryde ud fem dage senere.

Ekstraordinær situation

Hos LB Forsikring, der er ejet af 400.000 medlemmer, anser man dog situationen for at være ekstraordinær.

Selskabet har derfor valgt at gøre en undtagelse og lade afbestillingsforsikringen dække købte rejser, hvis konflikten bryder ud.

Det sker efter henvendelser fra bekymrede medlemmer, siger Christophe Kirkegaard, kommunikationsdirektør i LB Forsikring, der består af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Kan ramme mange

- Vi har fulgt nøje med i den situation, som kan ramme rigtigt mange af vores medlemmer, som typisk er lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, siger Christophe Kirkegaard, kommunikationsdirektør i LB Forsikring.

- Det har vi taget til efterretning. Vi er et medlemsejet forsikringsselskab. Det gør, at vi ser rigtigt meget på de behov, vores medlemmer har. Og vi er selvfølgelig også i stand til at tilpasse os ekstreme situationer, siger han.

Ifølge arbejdsmarkedets regler for konflikt kan planlagt ferie eller afspadsering ikke afvikles, efter en konflikt er trådt i kraft.

Det gælder dog ikke, hvis man har påbegyndt sin ferie, inden konflikten er brudt ud.

/ritzau/