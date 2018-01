Vinkyper: Her må du ikke opbevare din vin

VIN: Det kan godt være, at køkkenet er hjemmets hjerte, men det betyder ikke, at du skal gemme dine andre hjertebørn derude.

I hvert fald ikke din vin. For mens der æltes, bages, braiseres og luftes ud, så svinger temperaturen i køkkenet op og ned igen og igen. Og det skal man ikke byde sin vin.

- Vin skal opbevares ved en stabil temperatur - helst mellem 10 og 15 grader - og helst mørkt, fortæller Malene Smidt Hertz, der er vinkyper og stifter af vinuddannelse.dk.

Temperaturudsvingene i et køkken kan forandre vinen, hurtigere end hvis den ligger koldt og mørkt. Samtidig er den varme luft med til at tørre korkpropper ud, og smagen fra krydderier eller løg kan også sætte sig - først i kork og i mere grelle tilfælde også i vinen.

Vin skal opbevares, som de fleste af os foretrækker at holde ferie - nemlig liggende.

Især hvis der er tale om vin, som skal opbevares i lang tid, men al vin med korkprop har godt af at ligge på langs.

- En korkprop er porøs, og den kan tørre ud, så ilt kan trænge ned i flasken til vinen. Derfor lægger man flasken ned for at holde proppen våd, forklarer hun.

Den vin, der bliver købt og drukket løbende, har naturligvis ikke samme risiko for at tørre ud, som den vin, vi gemmer til særlige lejligheder. For hverdagsvinene er det måske mere vigtigt, at flaskerne opbevares køligt og mørkt.

- Bor man i et almindeligt hjem uden kælderrum eller vinkøleskab, så er det mest oplagte bud ofte soveværelset, fortæller Malene Smidt Hertz.

Her holder mange nemlig temperaturen jævn og kølig, og så er der ofte dækket bedre af for lys end stue og køkken.

For mørke spiller også en vigtig rolle for at holde vinen stabil. Ligesom en øl kan miste farve, hvis den har overvintret i sommerhusets vindueskarm, sker det samme med vin, som udsættes for direkte sollys.

- Hvis man får en kasse med flere flasker i, som er åben, for at man kan se de flotte flasker, og man bruger kassen til opbevaring, så bør man dække den til, råder Malene Smidt Hertz.

Ligeså bør åbne vinreoler stå i skygge bag andre møbler, hvis der falder sollys ind fra et vindue. Så holdes temperaturen også mere jævn, selv om stuetemperaturen nok aldrig ligger mellem de 10 og 15 grader, der er optimale for at opbevare vinen.

- Vin må ikke fryse, men den tager ikke skade af temperaturer ned til nul grader. Jo køligere vinen ligger, jo tættere er den på sin naturlige udvikling, siger Malene Smidt Hertz.

/ritzau fokus/