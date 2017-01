EUROPA: En kraftig vinterstorm hærger i øjeblikket Europa med vindstød af orkanstyrke og har skabt kaos i flere lande.

I Storbritannien er flere tusinde borgere blevet evakueret på grund af varsler om stormflod. I Frankrig har 330.000 hjem har været uden strøm. Flere end 200.000 har dog fået strømmen tilbage fredag eftermiddag.

Hundredvis af soldater er indsat på den engelske østkyst.

- Vores absolut vigtigste prioritet er at beskytte liv, hjem og virksomheder fra de kystoversvømmelser, der i øjeblikket truer østkysten, siger Therese Coffey. Hun er britisk minister med ansvar for blandt andet oversvømmelser.

- Derfor har vi sendt tropper af sted for at hjælpe med at advare og evakuere folk sammen med beredskabet.

Sneet inde

Også Tyskland er påvirket af stormen. Landets infrastruktur er sat under pres. Væltede træer har blokeret jernbaner, og vejret har medført isglatte veje.

Flere tyskere er ifølge nyhedsbureauet dpa sneet inde. Og 125 flyafgange er indtil videre blevet aflyst i storbyen Frankfurt. Der er desuden advarsler om lavinefarer i de tyske bjergegne.

Samtidig har flere end 60 personer mistet livet på grund af iskolde temperaturer over hele kontinentet den seneste uges tid.

Der er primært tale om hjemløse og migranter, der opholder sig i lande som Grækenland og Serbien.

Ifølge FN’s meteorologiske verdensorganisation (WMO) skyldes det vilde vejr, at et højtrykssystem langsomt bevæger sig i østlig retning over Europa.

