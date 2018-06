"Violinisten": Middelmådig og sært fersk. Klicheerne truer og tynger historien.

FILM: "Violinisten"

Finsk film som kombinerer violinspil på højt strengeniveau med kærlighedshistorie og den tyske komponist Mendelssohn. Ganske patosfyldt og dramatisk og ikke uden en god del nordisk tungsind.

Den finske soloviolinist Karin (Matleena Kuusniemi) har netop sluttet en succesfuld koncertturné med dirigent Björn Darren (Kim Bodnia), og de to slentrer gennem Københavns nattestille gader.

Og siger pænt farvel til hinanden, selv om de tidligere har haft et forhold.

Hun drejer omkring et gadehjørne og bliver påkørt af en bil. Nogle måneder senere finder vi hende hjemme i villaen i Finland sammen med ægtemanden Jaakko (Samuli Edelmann) og deres teenagersøn. Hendes venstre hånd er delvis lammet, og hun har ikke længere nervekontrol med tre af sine fingre.

Violisten i midten med sin eks-elsker og dirigent Björn (Kim Bodnia, tv.) og ægtemand Jaakko (Samulig Edelmann).

Hun træner og øver for at genvinde førligheden, men det er slut med at være aktiv musiker med stjernestatus. For Karin falder alt fra hinanden, for musikken er - eller rettere - var hendes hele liv.

Hun prøver at finde en mening med livet igen ved at undervise. Blandt eleverne er den talentfulde, unge Antti (Olavi Uusivirta) og ham, finder hun snart interesse for. Privatundervisningen foregår også derhjemme, og her opdager Antti, at hans lærerinde har en Stradivarius. Forsikret for 4 millioner euro, forstår vi. Så den må Antti selvfølgelig ikke spille på, siger lærerinden.

Det kræver en særlig fintfølende teknik at lokke violinens tone og dybde frem.

Men han får alligevel lov at røre og spille, og snart får han også lov at røre og spille på ... noget helt andet.

Se et klip fra "Violinisten" her.

Vi er i den klassiske musiks verden, hvor perfektionisme og teknisk ekvilibrisme skal aflokke kompositionsmusikken nye dybder og nuancer. Det gælder om at øve, øve og øve - i syv timer og så syv timer til. Karin har engang ofret alt på kunstens alter, og hun vil gerne gøre sin elsker til verdensstjerne.

Spørgsmålet er, om han nu også er så talentfuld, som hun mener at kunne høre. Det er måske mere hendes ambition end hans.

I rollen som Karin gør Matleena Kuusniemi det udmærket som frustreret, falden stjerne, der ikke ved, hvad hun skal stille op med sig selv, og derfor i en form for selvterapi, dels indleder et utroskabsforhold, dels presser på for at få Antti gjort til stor kunstner i en fart. En slags erstatning for alt det, hun nu selv har mistet.

- Det er den smerte, du skal spille for mig i morgen. Antti og Björn går på vinbar sammen lige før koncertpremieren.

Danske Kim Bodnia spiller den karismatiske dirigent, der skal udstråle varme og indlevelse, da han dukker op til en mesterklasse i det finske, for at høre på Karins musikstuderende. Han virker ikke specielt overbevisende i rollen på sit Valby-klingende engelsk, men har ingen problemer med at spille hidsig og ondsindet ud over det på enhver måde rimelige, når der ikke bliver spillet sådan, som han vil.

Olavi Uusivirta gør det også ganske nydeligt, som Antti - den fortabte, forelskede yngre violinspiller, der tror, at det er uden omkostninger via Karin at finde en smutvej til at gøre karriere. Han forstår først ikke, hvad det betyder, når han får at vide, at han skal give afkald. Men det får han lært!

Se et klip fra "Violinisten" her.

Mendelssohns hundesvære violinkoncert udgør et tilbagevendende omdrejningspunkt i filmen, og undervejs får vi også en del musikteori, når vi under øvelsesseancerne går i detaljer med tempo, frasering og artikulation. Tilsat adskillige næroptagelser af violin, strenge og fingersætning.

Selve kærligheds- og utroskabshistorien snørkler sig afsted, og i det hele taget giver filmen sig god tid til at folde det finske tungsind ud. Ikke for fuldt orkester eller på fire violinstrenge, som Karin så overbevisende kunne, før hendes hånd kom i klemme.

Men det bliver et enstrenget filmisk drama, hvor dyrkelsen af den store kunstner parat til at ofre alt for sin musik bliver hyldet vel skamløst. Vi forstår, at du skal gennemleve stor personlig smerte og tab, før du for alvor kan sætte dig ud over middelmådigheden.

Lærer og elev. Først må han ikke få lov at røre ved hendes Stradivarius. Siden får han lov til meget mere.

Men filmen her er desværre ikke lige så knivskarp og overbevisende gennemført, men blander utroskab, kærlighed, karriereambitioner, familie og violinspil sammen i en ganske langstrakt komposition.

På trods af sin insisteren på, at musikerens kald kræver blod, sved og tårer, bliver filmen alligevel aldrig andet end middelmådig og sært fersk. Klicheerne truer og tynger historien.

Og det var vist ikke meningen, heller ikke hvis du spurgte Mendelssohn.

