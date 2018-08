Virksomhedsejer sælger tegninger til 3D-våben online

En virksomhedsejer fra den amerikanske delstat Texas siger, at han er begyndt at sælge tegninger, der gør det muligt at fremstille våben på en 3D-printer.

Det er Cody Wilson, der ejer virksomheden Defense Distributed. Han siger tirsdag morgen lokal tid, at salget foregår gennem hans hjemmeside. Desuden siger han, at han vil sælge dem til enhver pris.

Mandag forlængede en føderal domstol i Seattle i delstaten Washington beslutningen om at gøre det ulovligt at frigive tegningerne på internettet.

Det var planen, at en endelig afgørelse i sagen skulle træffes efter en høring den 10. august.

I juni gav Trump-administrationen Defense Distributed tilladelse til at frigive tegningerne online. En koalition af justitsministre fra otte delstater og hovedstadsdistriktet Washington D.C. er siden gået sammen i et sagsanlæg mod regeringen for at få sat en stopper for planerne.

Tilladelsen blev midlertidigt blokeret den 31. juli.

Dommer Robert Lasnik i Seattle begrundede mandag sin beslutning med, at Trump-administrationens handlinger kunne have nationale konsekvenser og skade sikkerheden i landet.

Cody Wilson siger, at et salg af tegningerne og altså ikke gratis frigivelse af dem efter hans mening ikke er i strid med dommerkendelsen.

På en konference siger han, at han har modtaget tæt på 400 ordrer.

Han forventer, at det kræver et søgsmål for at stoppe ham i salget.

Den sag er han begyndt at samle penge ind til.

- Enhver, der ønsker disse filer, kommer til at få dem. De kan sætte deres egen pris, siger han og konstaterer, at han vil fortsætte med at udfordre den føderale retsorden.

Myndigheder, som arbejder med våbenkontrol, har tidligere sagt, at våben printet i 3D er spøgelseslignende pistoler, der ikke kan spores, og som udgør en trussel mod den globale sikkerhed.

De 3D-printede våben har i modsætning til kommercielt fremstillede metalvåben ingen serienumre.

/ritzau/AP