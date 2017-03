VESTERVIG: Sammenhold og dedikerede folk, er det der skal til for at skabe vækst og fremgang i et område. Det har man taget til efterretning i både Agger, Vestervig og Krik, som gerne ser, at den mangfoldighed af muligheder, som naturen i området byder på, bliver fuldt udnyttet med vækst til følge. Derfor havde en initiativgruppe bestående af lokale borgere, virksomheder og foreninger og borgerforeninger i de tre byer arrangeret et visionsmøde hos Aktivitetscenter Vestervig-Agger, hvor man kunne komme med sine drømme for området og dermed være med til at præge udviklingen. Noget af det man havde specielt fokus på, var ideer inden for friluftsliv, som den sydlige del af nationalparken skaber nogle gode rammer for.

100 borgere var mødt op, og Jesper R. Hansen, som er formand for projektgruppen, var ganske tilfreds med fremmødet.

- Visionsmødet er første skridt i vores arbejde med at lave en sammenhængende udviklingsplan for området. Målet var at få et mandat og legitimitet til at køre videre. Det har vi nu, sagde Jesper R. Hansen, som også er med i bestyrelsen for Agger Havn Feriecenter.

I salen blev deltagerne inddelt i grupper, nogle skulle komme med ideer til, hvordan det kulturelle liv i området kan udvikles, andre havde fokus på turisme, bedre udnyttelse af områderne ved fjorden eller havet - alt sammen med friluftsliv som det centrale element.

- Vi har lavet ni grupper, og de ideer de kommer op med, laver vi en nøjere planlægning for på vores næste gruppemøde, sagde Jesper R. Hansen.

Gruppens næste møde er 15. marts, hvilket er ganske snart, og det er der en god mening med.

- Vi ønsker at signalere, at vi arbejder målrettet, sagde han.

Arbejdet med at udvikle den sydlige del af Nationalpark Thy sker i samarbejde med Thisted Kommune, som også har valgt at give et økonomisk bidrag til markedsføring og konsulentarbejde.