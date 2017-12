Vismænd: Dansk produktivitet er fortsat i verdenstoppen

KØBENHAVN: Selv om vores produktivitet i Danmark ikke vokser lige så hurtigt som i andre lande, så er der ingen grund til at være bekymret.

Det slår Formandskabet for De Økonomiske Råd - i daglig tale vismændene - fast i en ny rapport, som er offentliggjort tirsdag.

Her konstateres det, at Danmarks produktivitetsniveau ligger højt med internationale briller.

Vi er med andre ord blandt verdens bedste til at få mest mulig værdi ud af hver eneste arbejdstime og hver eneste krone, som vi bruger på at producere service, maskiner eller råvarer.

Det skyldes ikke mindst, at vi indtil nu løbende har tilpasset os til den globale konkurrence - og det skal vi blive ved med.

Gode rammevilkår

Det siger Carl-Johan Dalgaard, der er en af de fire vismænd.

- Danske virksomheder er højproduktive og har gode rammevilkår.

- Det må ikke blive en sovepude, så man skal fastholde fokus på at tilpasse rammevilkårene i en verden, der konstant ændrer sig, siger han i en pressemeddelelse.

Vismændene anbefaler i rapporten en række initiativer, som kan øge Danmarks produktivitet og konkurrenceevne fremover.

Det gælder blandt andet Konkurrencerådets anbefaling om at øge konkurrencen i realkreditsektoren ved at lægge et loft over låneomkostningerne.

Men også lavere topskat, mere udlicitering i den offentlige sektor eller en sænkning af elafgiften.

Hensyn til miljø

Til gengæld skal man også være sig bevidst om, at jagten på produktivitetsgevinster ikke må være et mål i sig selv.

- Hensyn til miljø og sundhed og politiske ønsker om fordeling kan trække i modsat retning, siger Carl-Johan Dalgaard.

Regeringen udnævnte i begyndelsen af i år vismændene til nationalt produktivitetsråd.

De skal én gang om året give deres vurdering af Danmarks produktivitet og komme med forslag til forbedringer.

Regeringen har som målsætning at øge det danske bruttonationalprodukt med 80 milliarder kroner i 2025. Heraf skal de 35 milliarder stamme fra øget produktivitet.

/ritzau/