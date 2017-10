Regeringen vil give Forsvaret 12,8 milliarder over seks år

DANMARK: VLAK-regeringen vil som en del af udspillet til et nyt forsvarsforlig give Forsvaret 12,8 milliarder kroner over de næste seks år. Det fremgår af regeringens udspil, som bliver fremlagt onsdag.

Pengene skal give Forsvaret det "substantielle løft", som regeringen har varslet i sit regeringsgrundlag. Statsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

- Prisen for fred og sikkerhed er steget. Ville jeg ønske, at det ikke var sådan? Ja. Kan vi ignorere, at det ikke er sådan? Nej, det ville være endnu dyrere. Derfor vil vi investere mere i Forsvaret, siger Lars Løkke Rasmussen.

Forsvaret står i regeringens udspil til at få 800 millioner kroner ekstra næste år. Beløbet stiger hen over perioden, så man i det sidste år - år 2023 - giver forsvaret 4,8 milliarder kroner ekstra.

Forsvarets budget er i dag på cirka 21,7 milliarder kroner. Dermed vil Forsvarets budget om seks år være steget med mere end 20 procent set i forhold til i dag.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen skal pengene bruges til at styrket forsvaret på fire områder:

- Forsvaret skal for det første have flere militære muskler for at kunne bidrage til Natos forsvar.

- For det andet vil vi styrke Forsvarets kapacitet i forhold til deltagelse i internationale indsatser.

- Forsvaret skal for det tredje bidrage mere til danskernes tryghed og sikkerhed i forhold til terror.

- Og for det fjerde vil vi styrke vores evne til at beskytte os mod cyberangreb, siger Lars Løkke Rasmussen.

VLAK-regeringen skal nu forsøge at samle flertal for det nye forsvarsforlig, som skal træde i kraft fra nytår.

Regeringen håber, at man kan have en aftale i stand i midten af november med opbakning fra partierne i blå blok samt Socialdemokratiet og De Radikale, der også i dag er del af forsvarsforligskredsen.

/ritzau/