ST. MORITZ: Det sluttede som det begyndte for Marcus Vorre fra Hobro Skiklub ved VM i alpint skiløb i Schweiz.

Lørdag formiddag lykkedes det ikke for Hobro-løberen at gennemføre første gennemløb i mændene slalomkvalifikation, og dermed er VM slut for hans vedkommende i denne omgang.

- Det var egentlig et udmærket løb. Jeg havde et sent startnummer og dermed et lidt svært udgangspunkt, når man ser på forholdene, fordi der blev lidt opkørt. Alligevel kørte jeg godt på ski, helt ind til jeg væltede seks porte før mål. Jeg lå godt til på sidste mellemtid, og der var en chance for at jeg havde været top 30 og dermed et rigtig godt udgangspunkt til andet gennemløb. Men sådan gik det desværre ikke, siger løberen fra Hobro Skiklub.

Forleden udgik han også i kvalifikationen til storslalom, men der fik han alligevel en chance for at deltage, fordi han fik tildelt Danmarks nationsplads, men i slalom går den til Casper Dyrbye.

Alligevel er den unge Hobro-løber godt tilfreds med sit første VM.

- Det har været mega fedt. Specielt i går var det stort at få lov til at køre storslalom. Et utrolig stort set-up rundt om hele arrangementet, som har været meget imponerende, og nu glæder jeg mig til at se slalom løbet i morgen, siger han.