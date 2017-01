AALBORG: Nordjyllands Trafikselskab har nu taget konsekvensen af de problemer, der blev afsløret efter en razzia ved Humlebakken i Aalborg tirsdag og onsdag.

Trafikselskabets knap 40 vognmænd vil således blive indkaldt til et møde med NT. Det fortæller direktør Jens Otto Størup.

- For det første skal vi snakke om alvoren i det her, og hvad det betyder for den kollektive trafik. For det andet vil vi gerne sikre os, at alle vognmænd er opmærksomme på, at de sensorer, vi har installeret i busserne for at sikre en god og smidig kørsel, kan have den ulempe, at chaufførerne ikke bruger bremserne tilstrækkeligt, og at de derfor bliver dårlige, Jens Otto Størup.

Ingen grund til bekymring

I alt blev 48 tunge køretøjer tirsdag og onsdag standset under razziaen ved Humlebakken, og 13 busser blev efterfølgende kaldt til syn.

Størstedelen fordi de havde problemer med bremserne. I enkelte tilfælde havde busserne desuden problemer med nøddøren, som sad fast.

Jens Otto Størup kan godt forstå, hvis resultatet har gjort nogle aalborgensere utrygge. Det er der dog ingen grund til, forsikrer han.

- Både Arriva og Keolis har taget det meget alvorligt og arbejdet dag og nat for at gennemgå de busser, man har mistanke om, den er gal med. Der har været fuld knald på værkstederne. Og så har vi bedt dem om en beskrivelse af, hvad de vil gøre anderledes fremadrettet, så vi minimerer chancen for, at der her sker igen, fastslår Jens Otto Størup.