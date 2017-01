FREDSØ: Hos Fredsø Vognmandsforretning, der ejes af Benny Nielsen, har de 60 lastbiler sat farten ned til gavn for både miljø og forretning ved brug af ny teknologi.

Det betyder blandt andet færre nedbremsninger, færre stop og et lavere forbrug af brændstof. Og på grund af den miljømæssige tankegang fik Benny Nielsen i dag overrakt DI’s Initiativpris af Prins Joachim ved DI’s årlige konference i Industriens Hus.

- Ved at omfavne den nye teknologi har virksomheden taget ansvar for både ansatte, kunder og for det miljø, som virksomheden uundgåeligt påvirker gennem sit virke, roste prinsen.