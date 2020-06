Voksne Daniel Skjern fra Matador er død - 69 år gammel

KØBENHAVN:Niels Martin Carlsen, der spillede rollen som den voksne Daniel Skjern i tv-serien "Matador", er død, 69 år gammel.

Mediet har fået dødsfaldet bekræftet hos familien. Niels Martin Carlsen blev bisat fredag, skriver ugebladet Her & N.

Niels Martin Carlsen, der var uddannet fra Statens Teaterskole, medvirkede i seks afsnit af "Matador".

Her spillede han søn af hovedpersonen Mads Skjern, der ved seriens start kommer til byen Korsbæk, hvor han grundlægger en tøjforretning.

"Matador" følger livet i Korsbæk fra 1929 til 1947, og Daniel, der ved seriens begyndelse blot er en lille dreng, portrætteres af flere skuespillere i de 17 afsnit, karakteren medvirker i serien.

Han bliver voksen i løbet af serien, og det var den rolle, som Niels Martin Carlsen spillede i seriens fjerde og sidste sæson.

Her er Daniels forhold til sin far et af hovedtemaerne. I serien tager den unge mand til Paris for at lære haute couture. Da han kommer hjem, springer han ud som homoseksuel.

Det fører til en konflikt i Daniels familie, hvor faren, Mads Skjern, slår hånden af ham, hvorefter Mads og hans hustru, Ingeborg, skændes i en af seriens mere kendte scener.

Scenen er blandt andet kendt for en udveksling om, hvorvidt det er Mads eller Daniel, der er "syg i hovedet".

Efter sidste sæson udviklede Niels Martin Carlsen sceneskræk og arbejdede i 1990'erne som taxivognmand, skriver Her & Nu.

Her modtog han jævnligt honorarer for genudsendelser, der i alt har været en større indtægt for ham end selve serien, har han tidligere fortalt mediet.

Her & Nu erfarer, at Niels Martin Carlsen uventet afgik ved døden 27. maj. Det er uvist, hvor denne oplysning stammer fra.

"Matador" blev produceret i 1978 til 1981 og har udviklet sig til en dansk klassiker og er en af de mest sete danske tv-dramaer nogensinde.

I serien skildres både 1930'ernes depression og Danmark under besættelsen.

Den blev første gang blev sendt i 1978 og er siden blev genudsendt mange gange. Det er blandt andet sket i år, efter at den blev restaureret i 2017.

Serien består af 24 afsnit og er instrueret af Erik Balling efter idé af blandt andet Lise Nørgaard.

/ritzau/