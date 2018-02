Voksne tilbydes gratis vaccination for mæslinger

Voksne bliver nu tilbudt en gratis vaccine mod mæslinger. Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Danmark er blandt de lande, hvor mæslinger ifølge WHO er udryddet. Det skyldes blandt andet et effektivt børnevaccinationsprogram.

Men der er relativt mange voksne danskere, der ikke er vaccineret mod mæslinger. Og det er denne gruppe, der nu tilbydes MFR-vaccinen, der også beskytter mod fåresyge og røde hunde.

- De seneste års større mæslingeudbrud i vores nabolande udgør også en trussel for danskerne, selvom mæslinger i princippet er elimineret i Danmark, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en kommentar.

- Derfor skal voksne også have tilbuddet om vaccinen, så de ikke risikerer at blive smittet på en weekendtur til Frankrig eller Tyskland.

Mæslinger kan få store konsekvenser for særligt følsomme individer såsom børn, der er for små til at være vaccineret, eller ikke-immune patienter med et i forvejen svækket immunforsvar.

Man kan blive vaccineret, hvis man ikke allerede er blevet det som barn, og hvis man ikke har haft mæslinger. Har man tidligere haft sygdommen, er man nemlig immun og kan ikke blive smittet igen.

Når man som dansker rejser til lande, hvor mæslingevirusset i langt højere grad cirkulerer, er man i højere risiko for at møde det og blive syg, hvis ikke man er vaccineret eller tidligere har haft mæslinger.

- Vi er enormt glade for, at vi nu kan tilbyde gratis MFR-vaccination til voksne, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Selv om mæslinger er det, der kaldes "elimineret" i Danmark, så vil der trods alt stadig fra tid til anden opstå tilfælde af mæslinger, tilføjer hun.

Vaccinationstilbuddet gælder fra 1. april 2018, og man kan blive gratis vaccineret hos sin praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

/ritzau/