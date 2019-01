Voldsom blæst lukker Storebælt og skaber trafikproblemer

KØBENHAVN: Vejret har natten til onsdag forstyrret trafikken på tværs af landet.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev kort før klokken 04.00 lukket for al trafik i begge retninger som følge af voldsom vind og blæst.

Vejdirektoratet melder onsdag morgen, at Øresundsbroen er genåbnet fra klokken 07. Men det er stadig for usikkert at køre over Storebæltsbroen.

Ifølge Sund og Bælt vil broen først åbne tidligst onsdag formiddag klokken 11.

Det er usædvanligt kraftig sidevind, der er årsag til, at bilister må væbne sig med tålmodighed.

- Vinden står ind fra næsten stik nord og blæser dermed på tværs af Øresund og Storebælt, siger vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

Allerede tirsdag blev Danmark ramt af voldsomt uvejr, som fortsatte ind i aften- og nattetimerne.

- Det blæser fortsat kraftigt, så kør forsigtigt derude og efter forholdene, skriver Vejdirektoratet i et tweet.

DMI oplyste tirsdag, at vinden ville miste en del af sin kraft i løbet af natten, men det har taget lidt længere tid end forventet.

- Vinden ser ud til at have kulmineret, men det varer altså lidt længere, før den kommer ned, siger Henning Gisselø.

Tirsdag frarådede Vejdirektoratet al kørsel med vindfølsomme køretøjer på flere af de største broer i Danmark. Deriblandt også Farøbroerne og broen over Vejle Fjord.

Lukningen af Storebæltsbroen har ifølge Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ikke skabt trafikproblemer i løbet af natten.

