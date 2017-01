Nordjysk ejendomsinvestor tilstår svindel for millioner

May: Totalt farvel til EU og indre marked

Kunstforening skal have ny formand

20-årig udsat for massiv vold og knivstik

Nordjysk ejendomsinvestor tilstår svindel for millioner

Brandårsagen kendes endnu ikke. Politiet teknikere skal nu undersøge resterne af det brandhærgede hus i forsøg på at opklare, hvordan branden opstod.

Der var melding om, at en person befandt sig i huset, men han var blevet reddet ud af en bekendt, da brandfolkene ankom, fortæller indsatsleder René Bech fra Nordjyllands Beredskab.

VENDSYSSEL: En ældre mand er med ambulance bragt til sygehus til tjek for mulig røgforgiftning efter en voldsom brand i et hus mellem Asaa og Voerså.

Hus nord for Asaa udbrændt tirsdag eftermiddag

