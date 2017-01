THISTED: Kort før klokken 16 lørdag eftermiddag kunne Simons Bakke - den sydlige indfaldsvej til Thisted - genåbnes for trafik, efter at vejen havde været spærret i knap to timer på grund af kraftig røg fra en brand på Silstrupvej.

Nordjyllands Beredskab blev kort før kl. 14 alarmeret om branden i en værkstedsbygning, der ligger lige ud til Simons Bakke.

I løbet af godt en halv time havde beredskabet fået styr på branden, som ikke nåede at brede sig til stuehuset, der er bygget sammen med værkstedet.

Desuden havde brandfolkene fået sikret de gasflasker, som befandt sig i værkstedstedet, fortæller indsatsleder Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab.

Der stod dog fortsat en tyk røg ind over naboområdet og Simons Bakke, og derfor blev spærring af indfaldsvejen opretholdt.

Den tykke, sorte røgsøjle fra branden kunne ses flere kilometer væk.

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået.