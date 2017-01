AGGER: Det kraftige blæsevejr tirsdag aften var medvirkende årsag til, at et hus på Vesterhavsvej i Agger udbrændte totalt.

En beboer i huset, en 49-årig mand, nåede ud i tide, men blev bragt til skadestuen til tjek for mulig røgforgiftning, oplyser vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ilden opstod tilsyneladende i et ældre tv, som var tændt, mens beboeren var faldet i søvn. Beboeren opdagede selv branden og kom ud i tide.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om branden tirsdag kl. 21.50, men kunne ikke stille meget op. Den kraftige blæst satte ekstra gang i flammerne, og huset udbrændte totalt, ifølge politiet.

Et vidne oplyser, at beboeren nåede at få sine to hunde med ud fra det brændende hus.