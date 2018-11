Voldsom brand i stort hus: - Der er intet tilbage at redde

MORS: - Tagetagen var overtændt, da vi nåede frem. Og der stod flammer ud af vinduerne i stuen og bryggerset.

Indsatsleder Claus Sejer Pedersen, Nordjyllands Beredskab på Mors, måtte konstatere, at en ildebrand på Glintborgvej ved Mollerup på Mors lørdag eftermiddag var meget voldsomt.

- Der er intet tilbage at redde, konstaterede han ved 18.30-tiden.

Ilden var opstået i et stuehus på en landejendom, og den havde været i gang i et stykke tid, inden brandfolkene blev alarmeret klokken 16.44.

- Det var en nabo, der opdagede, at der stod røg op fra tagrygningen, fortæller Claus Sejer Pedersen.

I første omgang vidste beredskabet ikke, om husets beboere var hjemme. Døren var ulåst, og der stod fodtøj udenfor.

- Derfor var der også rekvireret ambulance. Men heldigvis kom beboerne ret hurtigt hjem og kunne fortælle, at der ikke var nogen i huset, oplyser indsatslederen.

Det cirka 300 kvadratmeter store stuehus i to plan er totalt udbrændt. Til gengæld lå det ikke i sammenhæng med andre bygninger på ejendommen, så der var ikke risiko for, at ilden skulle brede sig.

Der var to hunde på ejendommen, men de stod i en hundegård og led ikke overlast.

Brandfolk fra både Mors og Thisted blev tilkaldt, og der kom også assistance fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, da det var nødvendigt at pille tagplader ned for at kunne efterslukke.

Ved 18.30-tiden forventede indsatslederen, at der endnu lå nogle timers slukningsarbejde forude.

Brandårsagen er endnu ukendt.