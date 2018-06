Voldsom brand med eksplosioner: Beboere reddet ud gennem vindue

AALBORG: En voldsom brand med to eksplosioner kunne have kostet menneskeliv, efter der søndag kort før kl. 13 udbrød ild i en etplans villa på Gertrud Rasks Vej i Aalborg.

- Branden blev opdaget af nogle omkringboende, som kunne konstatere, at husets beboere lå og sov. Det lykkedes endelig at få dem ud gennem et vindue, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Branden opstod i husets bryggers, og der kom i den forbindelse to eksplosioner.

- En olievarmer i bryggerset eksploderede, og hvad der har forårsagede den anden eksplosion, ved vi endnu ikke. Det skal politiets teknikere kigge på, oplyser indsatslederen.

Huset er ubeboeligt

En hurtig indsats fra beredskabet gjorde, at ilden blev begrænset til huset bryggers, køkken og stue.

- Huset er røg- og sodskadet, og er ubeboeligt. Beboerne skal genhuses, fortæller Søren Korsgaard.

De to beboere følte sig friske, og blev derfor ikke kørt til observation for røgforgiftning.