Voldsom brand på landejendom: 20 mand deltog i slukningsarbejdet

GRINDSTED: Det var en voldsom brand, Nordjyllands Beredskab i Aalborg kom ud til, efter der kort efter klokken 03 natten til tirsdag blev slået alarm fra Faurholdtvej mellem Grindsted og Hjallerup.

På en landejendom havde en mand været ved at save og stable brænde.

- Han gik ind for at spise, da han opdagede, at der var ild, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden opstod i en længe på gården, hvor den efter alt at dømme sprang fra det nysavede brænde til noget hø og halm, som lå på loftet.

Ved beredskabets ankomst stod den ene af to længer ikke til at redde.

- Vi nåede at redde en tredjedel den anden længe. Stedet er fuldstændig ubeboeligt, konstaterer Søren Korsgaard.

I forbindelse med branden sprang nogle asbestplader. Derfor skal grunden, foruden oprydningen efter branden, renses.

Nordjyllands Beredskab afsluttede arbejdet på stedet tirsdag morgen efter klokken 8.

- Vi kører derop over middag, hvor vi tjekker, at alt er slukket, tilføjer indsatslederen.

Ejeren af gården blev tirsdag morgen indlogeret et andet sted efter branden, hvor 20 mand fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg deltog i slukningsarbejdet, assisteret af tankvogne fra Dronninglund og Brønderslev.