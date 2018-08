Voldsom fyring gav kvinde arbejdsskade

AALBORG: En fyring og bortvisning under dramatiske omstændigheder med tre chefer og to politibetjente involveret, gav en nordjysk kvinde en så voldsom oplevelse, at hun fik en psykisk skade, som nu er anerkendt som en arbejdsskade. Det var afgørende for sagen, at hun hurtigt kontaktede sin læge og HK.

HK-medlemmet havde været ansat otte år på arbejdspladsen, da hun en dag blev kaldt ind på chefens kontor. Her blev hun mødt af yderligere to chefer og to politibetjente og fik beskeden om, at hun var fyret og bortvist og under beskyldning for at tage af kassen. Hun fik også at vide, at hun havde været under overvågning af kolleger og video i mere end et halvt år, og hun blev taget med på politistationen til afhøring.

Efter bortvisningen brød hun sammen og græd i tre dage, fordi hun følte, at hele hendes verden brød sammen. Efter fire dage gik hun til lægen og sin fagforening.

Hun kom i øvrigt aldrig for retten, og politiet frafaldt sigtelsen efter 10 måneder.

- Det har været afgørende for sagen om arbejdsskade, at kvinden handlede så hurtigt og kontaktede lægen og HK. Retten har lagt stor vægt på, at det kan dokumenteres, at kvinden efter få dage fik en "akut belastningsreaktion" på grund af den voldsomme oplevelse, forklarer Kirsten Brask Lillevang, jurist i HK.

En arbejdsulykke defineres som en personskade opstået i forbindelse med arbejdet, når skaden kommer inden for fem dage efter ulykken, og det var altså tilfældet her.

For kvinden har det betydet, at hun har fået en større godtgørelse, fordi hendes psykiske skade blev anerkendt som arbejdsskade, skriver HK.