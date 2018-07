Voldsom gårdbrand: 35 brandfolk kaldt ud

VESTHIMMERLAND: En trelænget gård på Knabervej ved Klotrup vest for Aalestrup i Vesthimmerland blev lørdag nat ramt af en voldsom brand. Meldingen kom lige før klokken et, og ved otte-tiden lørdag var brandfolkene stadig i aktion på adressen.

Det oplyste indsatsleder Klavs Bojsen.

- De to af længerne var overtændte, da vi kom herud. Det er lykkedes at redde den tredje længe, og vi er ved at efterslukke de to andre længer. Men de stod ikke til at redde, fortalte Klavs Bojsen.

Den voldsomme brand har krævet masser af mandskab:

- Vi har haft styrker fra Aalestrup, Farsø og Aars samt fra Beredskabsstyrelsen. 35 mand har været i gang. Det er nogle store bygninger, og derfor har det krævet så mange folk, fortalte indsatslederen.

Heldigvis var der ingen dyr i bygningerne, og ingen mennesker har været i fare i forbindelse med branden. Stuehuset på ejendommen er uskadt.

- Det lykkedes at få reddet tre store traktorer, inden de gik med i flammerne. Til at starte med var der også fare for nogle kemikalier, der var ved at brænde inde. Men det lykkedes også at redde dem, så de er upåvirket. Vi havde også 50 tons gødning, vi skulle tage højde for derinde. Det er en smule brandpåvirket men ikke voldsomt, lød det fra Klavs Bojsen lørdag morgen.

På grund af en del halm og andre ting i de to udbrændte længer er efterslukningen et større arbejde, som ventes fortsat at vare nogle timer lørdag. Der bruges kran og gummiged for at få flyttet materialer ud, så der kan efterslukkes.

Brandårsagen er ukendt og skal undersøges nærmere af politiets teknikere.