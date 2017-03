THY-MORS: Der er trængsel i kloakkerne i Nordvestjylland. Det viser en rundringning, som DR Kontant har foretaget i landets kommuner.

I Thisted kommune er antallet af rotteanmeldelser steget med 67 procent fra 2013 til 2016, og på Mors er antallet steget med svimlende 107 procent.

På Thisted Kommunes hjemmeside kan man læse, at det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt.

Lillian Glibstrup er administrativ medarbejder i Thisted Kommunes tekniske forvaltning, og der har de ikke mærket noget voldsomt til den store stigning:

- Vi bekæmper rotterne hver eneste gang, vi får en anmeldelse, men vi kan jo ikke slippe for dem helt. De er dernede i kloakken, og det vil de altid være, siger hun.

Hun tror, at den store udvikling i anmeldelser skyldes, at der er indført en bedre registrering.

- Jeg tror, der er sket en lille vækst, men jeg tror også at der er kommet et bedre system til at indberette, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morsø Kommune.