Voldsom storm hærger i Europa: Ni personer kvæstet

FRANKRIG: Frankrigs indenrigsministerium siger, at ni mennesker er blevet kvæstet under et voldsomt stormvejr, som har hærget store del af landet.

Fire af de kvæstede er hårdt sårede efter at have været udsat for ulykker under stormvejret, hvor der blev målt vindstød på over 160 kilometer i timen.

I Paris-regionen væltede et træ nedover en bil og sårede en person, mens en anden indbygger i hovedstadsområdet blev hårdt kvæstet ved et fald fra en bygning.

I regionen Eure-et-Loir ramte en motorcyklist et træ. Det var væltet med rode og blokerede vejen. I den østlige del af landet blev en kvinde hårdt såret, da en genstand ramte hende i hovedet under uvejret.

Stormen har også været forbi Tyskland, hvor et tog blev afsporet, da et træ var væltet nedover banelegemet. Der var ingen rapporter om sårede.

Landeveje i områder ved blandt andet Duisburg meldes også blokeret af væltede træer og oversvømmelser.

De zoologiske haver i München og Augsburg i Bayern blev holdt lukket hele onsdagen, og jernbanen, som fører op til Tysklands højeste bjerg, Zugspitze, blev også lukket ned på grund af det dårlige vejr.

Stormen, som kom med voldsom regn, hagl og lyn fra Irland og Storbritannien, har efterladt titusindvis af irske og britiske huse uden elektricitet, og den har forårsaget lukninger af en del veje og broer.

Ekstremt højt tidevand førte til, at en havnevæg brød sammen i Cornwall i det sydvestlige Storbritannien. Tre større landeveje i England er også blevet lukket på grund af væltede køretøjer.

/ritzau/Reuters