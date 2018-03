Voldsom uro i Gaza koster mindst ti palæstinensere livet

Mindst ti palæstinensere er dræbt under fredagens uroligheder ved grænsen til Gazastriben, oplyser sundhedsministeriet i Gaza.

Lægekilder siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 12 er dræbt.

Der er registreret omkring tusind tilskadekomne under protesterne. De er ramt af tåregas, skarpe skud eller gummikugler, som israelske soldater fyrer af mod dem, oplyser palæstinensiske myndigheder.

Mange tusinde palæstinensere demonstrerer ved grænsen mellem Gaza og Israel fredag. Både kvinder, mænd og børn deltager.

Der rapporteres fra begge sider om voldsomme sammenstød mellem palæstinensere og Israels soldater, som sender droner med tåregas ind over demonstranterne.

Israels militær oplyser på Twitter, at 17.000 palæstinensere deltager i protesterne. Der er uro fem forskellige steder.

Med demonstrationerne kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage. Det kaldes "haq al-awda", som betyder "retten til at vende tilbage".

De israelske myndigheder har været forberedt på protesten, som er planlagt til at vare indtil 14. maj.

14. maj forventer USA at åbne en ny ambassade i Jerusalem. Dagen markerer også 70-året for oprettelsen af staten Israel.

At USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at flytte amerikanernes ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem har provokeret palæstinenserne. Også mange USA-allierede lande er ærgerlige over beslutningen.

Man mener, at det vil skade en fredsproces mellem parterne.

Militæret har ifølge Reuters indsat over 100 skarpskytter ved grænsen til Gaza.

Tidligere fredag blev det via sundhedsministeriet i Gaza meddelt, at en palæstinensisk landmand var dræbt af skud fra en israelsk kampvogn.

Ifølge Israels militær skød soldater i kampvognen, da "to mistænkte nærmede sig sikkerhedshegnet og begyndte at opføre sig mistænkeligt".

Lederen af Hamas, Ismail Haniya, deltager i demonstrationerne. Det menes at være første gang i årevis, at han er så tæt på Israels grænse.

/ritzau/