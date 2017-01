USA: 11 er omkommet i den amerikanske delstat Georgia, hvor kraftigt uvejr hærger. Det skriver ABC News.

Flere tornadoer har raseret den sydlige del af staten siden lørdag. Der blev tidligt søndag morgen lokal tid udsendt et tornadovarsel. Men det var for sent for flere beboere i området.

Også i Mississippi mistede fire livet lørdag som følge af det farlige vejr, og delstaterne Florida og Alabama er nu blevet advaret om, at tornadoerne kan være på vej i deres retning.

Billeder af ødelæggelserne viser knækkede telefonpæle, splintrede træer og ødelagte huse.

Op mod 23 er såret, og ifølge ABC News er flere fanget under bygninger, der er jævnet med jorden.

/ritzau/

Foto: Justin1569