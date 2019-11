Dødstal stiger til 13 efter kraftigt jordskælv i Albanien

TIRANA:Dødstallet efter et kraftigt jordskælv i Albanien er tirsdag eftermiddag steget til 13.

Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge USA's Geologiske Undersøgelse havde skælvet tidligt torsdag morgen en beregnet styrke på 6,4. Det er det værste jordskælv i Albanien i mere end 30 år.

Jordskælvet er siden fulgt af et efterskælv, der blev målt til 5,5. Få timer senere blev Sarajevo i Bosnien godt 300 kilometer længere nordpå ramt af et jordskælv. Det er målt til 5,4.

Jordskælvet i Albanien havde sit centrum 30 kilometer vest for hovedstaden Tirana relativt tæt på jordoverfladen - i 10 kilometers dybde.

- Alt i hjemmet blev ved med at falde ned, fortæller Refik, der bor i en seks etagers ejendom i Tirana.

To kvinder blev fundet døde under murbrokkerne fra et sammenstyrtet hus i den nordlige landsby Thumane.

En mand omkom, da han gik i panik og sprang ud af en sammenstyrtet etageejendom i byen Kurbin.

To talsmænd fra regeringen meddeler, at den største skade er sket i byen Durrës, der ligger ud til Adriaterhavet. Her viser videooptagelser en række bygninger, der er styrtet sammen. Tre omkomne er gravet ud af ruinerne.

Rystelserne fik skrækslagne borgere i Tirana til at flygte ud på gaderne midt om natten.

- Brandmænd og enheder fra hæren hjælper beboere, der er fanget under murbrokker, fortæller en talsmand fra forsvaret.

I flere områder af hovedstaden var der strømnedbrud efter skælvet.

Det er anden gang inden for to måneder, at Albanien rammes af et større jordskælv.

Den 21. september blev boliger helt eller delvist ødelagt af et jordskælv med en beregnet styrke på 5,4.

Albanien er ifølge Eurostat det fattigste land i Europa med en gennemsnitlig indkomst på under en tredjedel af gennemsnittet i EU.

