Voldsomt jordskælv rammer Venezuela

Et kraftigt jordskælv har tirsdag rystet den nordøstlige del af Venezuela, og bygninger er blevet evakueret i landets hovedstad, Caracas.

Ifølge det amerikanske geologiske institut The US Geological Survey er jordskælvet målt til 7,3 og skete 123 kilometer under jordens overflade.

Epicentret var ifølge instituttet 20 kilometer nordvest for byen Yaguaraparo og kunne mærkes helt over i Colombias hovedstad, Bogotá.

Der er endnu ingen meldinger om eventuelt tilskadekomne efter jordskælvet.

Et jordskælv af denne styrke anses som meget kraftigt og kan medføre store og voldsomme ødelæggelser. Men rystelserne kan blive dæmpet af at befinde sig dybt under jorden.

Det voldsomme jordskælv medførte ikke blot evakueringer, men afbrød også kortvarigt en regeringsvenlig demonstration i Venezuelas hovedstad.

Et vidne i byen Cumaná, som er en af de største byer nær jordskælvets epicentrum, oplyser, at flere personer blev såret i et indkøbscenter, hvor en elevator faldt til jorden.

Oplysningerne er dog ikke bekræftet af myndighederne.

Et jordskælv af samme styrke ramte det samme område af Venezuela i 1997. Det kostede dengang flere mennesker livet.

Venezuela er plaget af en omfattende økonomisk og politisk krise forårsaget af korruption og et drastisk fald i oliepriserne.

Til og med juni er 2,3 millioner af landets indbyggere flygtet ud af landet i år. Den omfattende flugt er primært forårsaget af madmangel, konkluderer FN.

Venezuelanerne er primært rejst til de nærtliggende lande Colombia, Ecuador, Peru og Brasilien.

