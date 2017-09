Voldsomt uvejr skaber kaos ved halvmaraton

KØBENHAVN: Arrangørerne bag det københavnske halvmaraton Cph Half har søndag eftermiddag valgt at aflyse løbet på grund af dårligt vejr.

Det bekræfter pressekonsulent Martin van Dijk.

- Jeg kan bekræfte, at alt er aflyst. Årsagen er, at vi forventer, at det dårlige vejr vender tilbage, siger han.

Han kan ikke bekræfte rygter om, at en eller flere løbere er blevet ramt af lynet.

- Vi kan bekræfte, at der er ekstra redningskøretøjer i målområdet lige nu. Det er mere, end hvad der plejer, siger han kort efter klokken 13.

Flere personer er dog blevet kørt på hospitaler med skader som følge af lynnedslag, oplyser politiet.

Martin van Dijk oplyser, at det voldsomme uvejr med store mængder regn, lyn og torden har skabt problemer.

Alle løbere, der er kommet i mål, opfordres til hurtigst muligt at søge væk fra målområdet og tage hjem.

/ritzau/